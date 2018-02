SEB hakkab piirama koodikaartide kasutust

Iga klient saab oma kasutuses oleva koodikaardi kehtivuse kaotamise kohta personaalse teate ja kaks kuud aega, et minna üle uuele autentimisvahendile, milleks on ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID või PIN-kalkulaator.

„EL-i maksevahendite direktiiv seab kogu Euroopa pangandusele selged nõuded koodikaartide kasutuse piiramiseks. See on paratamatu ja vajalik üleminek, mida nõuab tehnoloogia ja pangateenuste areng. Õnneks mõistavad seda ka meie kliendid, kes alustasid koodikaartide asemel teiste vahendite kasutamist juba eelmisel aastal. Praegu kasutab koodikaarte umbes kolmandik meie klientidest ja nende arv kahaneb kiires tempos. Usun, et ülemineku koodikaartidest turvalisematele autentimisvahenditele saame korraldada sujuvalt,“ kommenteeris olukorda SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.