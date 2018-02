Mudelautod tulevad lumerajale kihutama

Tarmo Alt märkis, et tavaliselt võisteldakse puldist juhitavate mudelautodega ikka siseradadel, kuid tema pojal Randolfil, kes kuulub oma vanuseklassis automudelismis Eesti paremikku, tekkis mõte masinaid katsetada ka lumerajal.

«Oleme siin kodu juures rada teinud ja autosid katsetanud ning näinud, et kannatab sõita küll,» nentis Alt. Sellest tulenevalt teevadki nad kalenderplaani välise võistluse ning loodavad ettevõtmise erakordsusele, et juunioride klassi võistlejad kohale meelitada. «Kahtlemata on teretulnud ka pealtvaatajad, kes ehk varem pole sellist võistlust näinudki,» kutsus ta.