Maakonna kõrgeim autasu anti kahele inimesele

Taotluses märgib Erik Kosenkranius, et Milvi Aunal on pikaajaline ja tulemuslik panus Eesti keskkonnahoidu. „Pühendunud ametnikutöö tulemusena on Milvi Aun aidanud kaasa Eesti veekogude seisundi parendamisele ja keskkonda säästva maaelu arengule. Oma väärtushinnangute ning avatud suhtlusega on ta eeskujuks ja mentoriks mitmetele noorema põlvkonna ametnikele, toetades sellega nii Eesti riigi professionaalse ametkonna arengut kui valdkonna laiemat populariseerimist,“ ütleb Kosenkranius. Jaan Madis lisab, et Milvi Aun on andnud märkimisväärse panuse selleks, et Eesti inimesed saaksid juua puhast ja tervisele ohutut vett, seda nii praegu kui ka tulevikus, ta on olnud aktiivselt kaasatud Järvamaa veemajanduse arendamise tegevustesse. Milvi Aun on osalenud Eesti veemajanduskavade koostamisel ja hetkel on vastutav peaspetsialist nende elluviimisel. Lisaks sellele on täna tema koordineerida Eestis ka veekaitse põllumajanduses. Ta on tunnustatud koolitaja veemajanduse teemadel nii Järvamaal kui ka Eestis.