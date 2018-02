Ehituseriala koolid võistlesid äia käimla plaatimises

Kooli kutseõpetaja Inge Gagarina täpsustas, et esialgselt valis temagi välja noormehe, kuid see osutus sportlaseks, kes eelistas korvpallivõistlust. „Loree on küll hästi vaikne ja tagasihoidlik tüduk, kes koolis paistab silma püüdlikkuse ja konsentreeritusega, kuid mõlemad saame nüüd ka esimese kogemuse kutsevõistlustelt,” lausus Gagarina. Õpetaja oli seda meelt, et vigadest ei pääse keegi ja kool ongi õppimise koht.