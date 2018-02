Paide ühisgümnaasium kogub seintele mälestusi

Õpilased soovivad enne koolimaja lammutamist koguda kokku Paide ühisgümnaasiumiga seonduvad mälestused koolimaja seintele, et vana maja väärikalt ära saata ja meenutused jäädvustada. Projekt kannab nime „Seinad, mis mäletavad" ning seinamaalingute kavandeid oodatakse pakkuma kõiki huvilisi, kel on Paide ühisgümnaasiumiga seonduvaid mälestusi. Lisaks ootavavad noored, et kui kellelgi on seisma jäänud sisetingimustes sobivaid värve, toodaks need kooli seinamaalingute jaoks kasutada.