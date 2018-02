Hobitalu perenaine ja kümned eri värvitoonis kanamunad jõudsid "Maahommikusse"

Kuidas see projekt on Koivuojal läinud, näitab juba tänahommikune ETV saade "Maahommik". Uuri lisa ka siit!

Üks on aga kindel: muna värviline toon selle sisu ei muuda. Vähemalt Koivuoja viieliikmeline pere pole oma kodukanade munadel küll koore värvilisuse tõttu mingit maitsevahet täheldanud ja pole seda öelnud ka need, kes on nende talu munasid kasutanud. «Kanamuna maitseomadused sõltuvad ikka rohkem söödast kui aretusega saadud munakoore värvitoonist,» ütleb ta.