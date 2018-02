Taltsuta valgust ja varju: vidin, mis mõjub su majale nagu miljon dollarit

See lugu ongi pühendatud välistingimustesse mõeldud laserprojektorile. Kui hästi otsida, võib neid seadmeid leida ka Paide kesklinna lähedusest. Kaks maja, kaks värvi muutvate RGB leedpirnidega valguskuplit väravapostide otsas, kaks lumehelbeid välisseinale kuvavat projektorit ning tulemus, hoolimata sellest, et muster ei muutu ja helbekeste värvus on valge, avaldab muljet.