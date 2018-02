Sajad matkajad tulevad täna Johan Pitka mäletuseks taliteedele sammuma

Matk toimub pühapäeval, 18. veebruaril ja on pühendatud Eesti ühe kuulsamale mehele. Samuti on tänavune matk pühendatud Eesti Vabariigile ja Kaitseliidule, kellel täituvad 100. aastat.

Seega tänavuseks matkaks toimub osalejate kogunemine Peetris kella 10ks ja matk saab alguse Jalgsemal kell 11. Kõik muu on nii nagu eelmistel aastatel.

Matka pikkus on ligemale 20 km ja lõppeb Peetris. Kellele see liiga pikk tundub, saab matkaseltskonnaga liituda Järva-Jaani kultuurimaja juurest alates kella 11.45st. Järva-Jaanist liitujatele on matkatee pikkus ligemale 13 km.