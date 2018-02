Paides mängiti läbi iseseisvuspäeva jumalateenistus

Noorkotkas Arlis Arold tunnistas toona pärast proovi Järva Teatajale, et kõik sujus hästi ja loodetavasti on nad tähtsaks päevaks valmis, kuigi harjutada tuleb veel.

Arold ütles, et talle pole veel päriselt kohale jõudnud, kui olulises sündmuses ta saab osaline olla ja ta loodab, et suudab kolme nädala pärast iga sammu ja liigutuse õigesti teha.

Nagu viimased kuus aastat, algab ka tänavune iseseisvuspäev Aroldi jaoks Paide kesklinnas lipu heiskamisega. Küllap see kogemus oligi üks põhjus, miks talle nii vastutusrikas ülesanne usaldati.