Uude lastefilmi hakatakse peaosalisi otsima

Raagi uus mängufilm „Erik Kivisüda” on fantaasiaküllane lastefilm, milles peategelane satub uskumatule teekonnale Kahevahelmaailma ning avastab sellel peadpööritaval rännakul, mis on sõpruse hind. „Muidugi on see lastefilm, sest siin on lapsi, seiklust ja saab naljagi,” kirjeldab Raag. „Samas on selles loos mõistatuste lahendamist, mille vastused paljastavad ka elu kummalisemaid müsteeriume: armastust ja elu ringkäiguga arvestamist. See on lugu, mida ma ise oleksin vaadanud poisina ja mis mulle pakub põnevust praegugi.”