Väikepruulijate Liit ootab konkursile parimaid koduveine ja siidreid

Käsitööveini konkursi väsimatu eestvedaja Tiina Kuuleri sõnul on konkursile saadetud veinide tase iga aastaga kasvanud. “Selliste suure hoolega valmistatud veinide konkursi eesmärk on parandada Eesti veinikultuuri ja meelde tuletada, et välismaistele viinamarjaveinidele ja siidritele on olemas väärikas alternatiiv,” selgitas Kuuler võistluse eesmärki. Eesti puuviljadest, marjadest, lilledest ja teistest kodulähedastest taimedest tehtud veinid ja siidrid leiavad üha enam tee ka Eestist väljapoole ja pälvivad kõrgeid rahvusvahelisi auhindu. “Mõne varasema aasta konkursi veini puhul on olnud päris kahju, et seda näiteks meie tipp-restoranidesse toidu kõrvale pakkumiseks ei jagu.”