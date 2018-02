Õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid oodatakse kaasa rääkima oma koolirõõmudes ja -muredes

Haridus- ja Teadministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valgu sõnul aitab keskne rahuloluküsitlus oluliselt tõsta tagasiside kvaliteeti nii kooli juhi, kooli pidaja kui riigi jaoks. “Objektiivne ja võrreldav tagasiside aitab mõtestada, milline on praegune olukord,“ ütles Valk. „See võimaldab planeerida edasisi samme, muutmaks koolis õppimist ja töötamist kõigile osapooltele huvitavamaks ja toredamaks, et meie õpilased ja õpetajad oleks rohkem motiveeritud.“

Küsitluse eesmärk on mõõta rahulolu erinevaid aspekte – kas koolikeskkond toetab sisemist motivatsiooni, millised on suhted ja kas kogetakse kiusamist, kuidas hinnatakse kooli füüsilist keskkonda ning milline on hinnang koolipidaja ja riigi tegevusele hariduse korraldamisel. Samuti on tähelepanu all õpikäsituse muutumine – elukestva õppe strateegias seatakse eesmärgiks, et õppimine peab olema reaalse eluga rohkem seotud ning toetama õppijate individuaalseid erinevusi.