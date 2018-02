Järvamaa ettevõte esitleb end maailma suurimal messil

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) korraldas esimest korda Eesti ettevõtete ühisstendiga osalemist Dubais 18.-22. veebruarini toimuval maailma suurimal toidu- ja joogisektori messil Gulfood 2018. Eesti ettevõtetest osalevad AS Balsnack International Holding, EBM Grupp AS, Eesti Pagar AS, Salvest AS, AS Solbritt ja Valio Eesti AS.