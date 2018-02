Kohanimeraamatut saab veebis tasuta lugeda

Võrreldes paberväljaandega on sisu mõnevõrra uuendatud: arvesse on võetud 2017. aastal toimunud haldusreformi tulemused ehk kõigi kohtade halduskuuluvus on esitatud reformijärgse seisuga; asulatele on jäetud näha ka reformieelne seis. Kokku on muutunud ligi kaks kolmandikku artiklite andmed.

Külad, mille nimed haldusreformiga muudeti, on esitatud uute nimede all ja vahel on lisatud ka uue nime etümoloogia. Üksikud lisandunud ametlikud külad on saanud kirja oma nime all artiklitesse. Täiendatud on mõne nime etümoloogiat, näiteks Mulgimaa nime üle arutati 2017. aastal ilmunud artiklites, millest on tehtud kokkuvõte.