Paides ühtsustub lasteaia kohatasu omaosaluse suurus

Seoses omavalitsuste ühinemisega ühtlustas Paide linnavolikogu veebruari istungil lasteaia kohatasu omaosaluse suurused. Paide linna lasteaedades on osalustasu seotud töötasu alammäära protsendiga. See on tänasel päeval alammäärast 7,5% ehk 37 eurot ja 50 senti. Et elu maapiirkondades on kallim, siis jääb maalasteaedade kohamaksu omaosaluse laeks 6,5 % töötasu alammäärast.