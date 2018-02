Treegeri kohvik pakkus vabariigi aastapäeva auks head paremat

Treegeri kohviku juhataja Tiia Paosalu ütles, et kõik retseptid on inspireeritud Eesti temaatikast ja püütud teha võimalusel sini-must-valgetes värvitoonides. «Selline uute toitude välja mõtlemine on tavatööle tore vaheldus ja pakub klientidele uusi võimalusi, mida pidulaudadele tellida,» põhjendas ta, miks sellist uute toitude tegemist ja tutvustamist aeg-ajalt ette võetakse.

Paosalu lisas, et kuna on Eestile nii oluline kuu, siis püüdsid nad ka toitude tooraines olla võimalikult eestilähedased. «Nii näiteks on tort tehtud kamakreemi ja koduste punaste sõstardega, suupistetes on heeringas, sprott, suitsulõhe ja vutimunad. «Tegelikult on meie tavapärane menüü ka vägagi kodumaise tooraine keskne ja eestlase maitsemeelele tuttav. Kõike mida vähegi annab, kasvatame ise,» sõnas ta.