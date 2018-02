Toosikannu peakokk võlub ulukilihast välja hõrgud road

Et presidendi kantselei just Toosikannu välja valis ja oma suupisteid esitleda palus, oli põlisest järvalasest peakokale Lauri Kabritsale (43) meeldiv üllatus. «Küllap oleme oma ulukiliha valmistamise poolest kuulsad ja meie külastajate suust on kiidusõnad ehk levinud,» ütles ta.