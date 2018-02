Paidelane naasis Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedaliga

Kull nentis, et tema vibuklassis oli konkurents tugev, sest kohal olid Venemaa ja Šveitsi koondised, kelle laskjatele on raske vastu saada. «Kaheksas koht 16 laskja hulgas pole küll uhkustamist väärt tulemus, kuid ise tundsin, et lasin olusid arvestades hästi ega jäänud oma rekorditele kuigi palju alla. Mõnda õnnestus isegi korrata,» selgitas ta.