Kokad õpivad toidus suhkruid vähendama

PAIde lasteaia tervishoiutöötaka Karit Koller tõi näiteks, et suhkrud tohivad moodustada päevaenergiast maksimaalselt 10 protsenti. Kuidas ja milliseid suhkruid loendada, õpetab Ando Meerbach, kel 13 aastane kogemus köögitöötajate abistamisel nõuetekohaste menüüde koostamisel. Ta on loonud ka ka internetipõhise ANC Toitlustusprogrammi, mis on Eesti laste-, noorte ja eakate toitlustamisega tegelevate asutuste hulgas enim kasutatav programm.