Suurperedele valmis 111 sokipaari

Nende hulgas on valgeid, triibulisi, kõrvadega ja sätendavate kaunistustega. Pitsilisi ja tugevdatud kannaosaga. Kahel pisikesel paaril on lausa sinimustvalged triibud sees. Kaht ühesugust paari silma ei hakkagi. Juba lähiajal rändavad need mööda Järva valda laiali, suurperede lastele. Nendele need sokid ju kootud saidki.