Täna on veel aega end suurele peole kirja panna

XX tantsupeo ideekavandi autor ja pealavastaja Vaike Rajaste täpsustas, et pererühmades tantsivad koos 8 täiskasvanut, mis on soovitavalt segapaarid ja 16 last, kes õpivad 2018-2019 õppeaastal I-V klassis.

Ta kinnitas, et see on väljaspool Tallinna ja Harjumaad elavatele lastele ka ainus võimalus üldtantsupeole pääseda. "Kui laste-ja noortepeol on eelisseisus lasterühmad ja 2017. aastal polnud peol ühtki täiskasvanute rühma, siis üldtantsupeol on rühmaliikidel teine valik," selgitas ta.