Järva vald andis üle ainulaadse preemia

Tegemist on A. H. Tammsaare lugejapreemiaga, mis on Albu valla Tammsaare nimelise kirjanduspreemia õigusjärglane. Konkursi hindajatekogu välja teose, mis pälvis eelmisel aastal endise Albu valla lugejate seas enim tähelepanu ja kiidusõnu. Preemia saaja kuulutati välja Tammsaare rahvamatka eel ning selleks on Marek Kahro.