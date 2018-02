Kokku jagatakse 24. märtsil toimuval auhinnagalal välja 29 auhinda, millest 15 filmi- ja 14 televaldkonnas. Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp avaldas heameelt, et EFTA-dele niivõrd palju töid esitati. “See, et nii palju töid esitati, näitab, et meie filmi- ja telemaastikud on tõeliselt rikkalised. Veel on mul hea meel selle üle, et EFTA-d on soojalt vastu võetud ja et tegijad tõesti tahavad oma töid konkursile esitada. Meie telefonid olid tööde esitamise ajal ikka pikalt punased,” sõnas Sepp.