Tarbijakaitseamet tuvastas krediidiandjate ja -vahendajate tegevuses rikkumisi

Järelevalvemenetluste tulemusel on selgunud näiteks, et ettevõtjad ei ole lepingu üldtingimustes välja toonud elamukinnisvaraga seotud krediidilepingust taganemise õigust. Enne 2016. aastal jõustunud seaduse muudatust ei olnud hüpoteekkrediidilepingust võimalik põhjust avaldamata taganeda, kuid pärast nimetatud kuupäeva kehtestati sellistele lepingutele taganemise ajaks seitse päeva. Lisaks on elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidile kehtestatud lepingueelse teabe esitamise vorm, mis erineb nn tavalisest tarbijakrediidist. Samuti ei olnud mõned krediidiandjad enne menetluse algatamist kursis, et nad on kohustatud esitama vastavalt krediidiliigile erinevat lepingueelset teavet.

Tarbijakrediidilepingute üldtingimuste ja lepingueelse teabega samaaegselt kontrollis tarbijakaitseamet ka vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimist. Täpsemalt vaatas amet, millist teavet avalikustavad krediidiandjad ja -vahendajad oma veebilehtedel krediidi saamise kohta. Amet tuvastas, et mõne ettevõtte puhul, et veebilehel avalikustatud info ei ole kooskõlas vastutustundliku laenamise põhimõttega ning see paluti veebist eemaldada. Näiteks olid ühe krediidiandja veebilehel laused: „Kas maksehäirete olemasolul saab laenu taotleda? Juhul kui on krediidiajaloos kõrvalekaldeid, siis see ei ole takistuseks laenu saamisel. Meie eesmärk on aidata teid laenu abil makseraskustest üle saada“. Vastutustundliku laenamise põhimõtte eesmärk on vältida ülelaenamist ning sellega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi tarbijale, mistõttu läheb taoline teave vastuollu vastutustundliku laenamise põhimõttega.