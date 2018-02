Lahing Järva vallas: sõdurpoiss, tankitõrjerelv õlal, jookseb teele ja võtab sihikule ühe elumaja

Tund hiljem on pauku ja suitsu, haavatuid ja langenuid ka. Kollast vesti kandev rühmaülem Taavi Tõnisson selgitab, et kuigi kogu tegevus pandi kaardil paika, selgus kohapeal, et maastik erineb mõnevõrra kaardist ja tegevus tuli ümber mängida. Kollane vest tähendab muide, et ta on mängus üks vahekohtunikest. Nood hoiavad silma peal nii kaitsjate kui ründajate tegevusel ja määravad, kes saab haavata või surma vastavalt sellele, mis vigu poisid teevad.