Üks jäätmevedaja vahetab teise välja

Türi vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm andis teada, et Ragn-Sells AS saadab enne korraldatud jäätmeveo algust kõigile jäätmeveoga liidetud jäätmevaldajatele eeltäidetud jäätmeveolepingu ning sinna juurde kuuluva lepingu lisa, hinnakirja ja veograafiku vastavalt andmetele, mis on edastatud kohaliku omavalitsuse poolt. «Kontrollige saadetud dokumentides andmete õigsust. Eraldi lepingut jäätmeveoks ettevõttega küll sõlmima ei pea, kuid tõrgeteta koostööks võib seda siiski teha. Samuti ka juhul, kui soovite midagi ettevõtjalt lisaks tellida või sõlmida mingisuguseid erikokkuleppeid,» lisas Leenurm.