Paraneb Paide ja Türi bussiühendus Viljandi ja Tallinnaga

Alates 1. märtsist on käigus uued väljumised kell 12.30 Viljandi-Türi-Paide-Tallinn suunal ja kell 17.00 Tallinn-Paide-Türi-Viljandi suunal. Samuti hakkab võrreldes senisega 30 minutit varem väljuma, seega nüüd kell 11.00 Viljandi-Türi-Paide-Tallinn reis. Järvamaal peatuvad bussid lisaks Paidele ja Türile ka Annas, Reopalus, Säreveres, Oisus ja Kabalas. Sõiduplaani muudatuse tulemusena saab näiteks uutel aegadel iga päev Paidest Tallinna reisida päevasel ajal kell 12.15 ja 13.45.

„Viimastel kuudel on teised bussiettevõtted sulgenud mitu Paidet nii Tallinna kui ka Viljandiga ühendavat bussiliini, mistõttu on tekkinud olukord, kus busse on käigus üsna hõredalt ja kõik sõita soovijad ei ole näiteks Paidest ka alati bussile mahtunud," selgitas Taisto Liinide veokorraldaja Jan Landrat. "Olukorra parandamiseks avamegi 1. märtsist ühe täiendava edasi-tagasi Viljandi-Türi-Paide-Tallinn bussiliini ja muudame väljumiste aegasid. Muudatus lahendab kindlasti päevasel ajal Paidest Tallinna poole ja õhtusel ajal Tallinnast tagasi Paidesse liikumise kitsaskohad."