Riik soovib laiendada tööturukoolituse saamise võimalusi

„Nii Eesti majandus kui ka tehnoloogia arenevad kiiresti ning see seab meie inimeste kvalifikatsioonile pidevalt uusi nõudmisi. Alates eelmisest aastast võimaldame töötavatel inimestel riigi toel oma oskusi parandada või õppida suisa uus eriala,” ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Uuenduste eesmärk on, et töötukassa toel saaks oma oskusi arendada veel rohkem töötavaid inimesi ning tööandjad saaksid taotleda toetust, et parandada oma töötajate eesti keele oskust,“ lisas minister.

Kehtiva määruse alusel on üheks tingimuseks koolituse saamisel see, et töötaja sissetulek on väiksem mediaanpalgast. Sissetuleku piiri tõstmisega keskmise palgani laieneb inimeste ring, kellel on õigus neid teenuseid saada, 60 000 inimese võrra. Seejuures jäävad oluliste kriteeriumidena alles madal kvalifikatsioon või vananenud oskused, toetamaks koolitusel ja tasemeõppes osalemist just nende puhul, kel seda enim vaja on.