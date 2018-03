Valitsus kiitis heaks hoolduspuhkuse loomise

Vanur ja tema hooldaja. Pilt on illustratiivne.

Valitsus kiitis täna heaks seaduseelnõu, millega on kavas kehtestada töölepingu seaduse alusel kuni viie tööpäevane tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kes on täisealise sügava puudega inimese lähedane või talle kohaliku omavalitsuse määratud hooldaja. Eesmärk on soodustada hoolduskoormusega töötaja tööelus püsimist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks.