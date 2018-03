Nädalavahetusele langev riigipüha peaks andma inimestele vaba päeva

Paljud pidid aga sisimas pettuma, kui kalendrit vaadates avastati, et Eesti Vabariigi suur sünnipäev langeb nädalavahetusele ning riigipüha eest ette nähtud vabast päevast võib vaid und näha. Nüüd, kui pidupäev peetud, on inimesed avaldanud kurbust, et suurt tähtpäeva jäi varjutama asjaolu, et täielikku rõõmu ning perega veedetud aega ei jagunud piisavalt. Loomulikult on inimeste seisukoht mõistetav, mistõttu võiksime mõelda, kuidas lisaks reformidele ja toetustele tõsta inimeste heaolu ka selliste pisikeste asjade läbi.

Enne Vabariigi aastapäeva tõi kohati leevendust algatus, milles tehti tööandjatele üleskutse kinkida töötajatele reedel, 23. veebruaril vaba päev. Oli hea meel näha, kui paljudele tööandjatele algatus korda läks ning kui paljud alluvad seeläbi vaba päeva said. Nii suure pidupäeva eel teevad pered suuri ettevalmistusi, näiteks koristavad kodu ning valmistavad pika peolaua. Vaba päev andis võimaluse need tegevused aegsasti ära teha ning nautida pidu koos lähedastega kogu südamest. Samas on oluline vaadata seda ka teisest aspektist – igale töötajale meeldib näha, et temast hoolitakse ning ta võtab seda kui tunnustust. See omakord loob hea õhkkonna ning tõstab töötaja ja tööandja vahelist usaldust. Mõistagi tekitas üleskutse ühiskonnas palju arutelu ning huvitav oli näha inimeste erinevaid reaktsioone. Sellised algatused näitavad, et võib-olla peaksime mõningad asjad ümber vaatama ning ka seaduslikult sekkuma. Riigipühad on alati olnud töötajatele kerge hingetõmbepausi aeg, mistõttu paljusid kurvastab, kui riigipüha satub nädalavahetusele, sest Eesti tööealised inimesed annavad päev-päevalt oma panuse meie riigi püsimise, kasvu ja edu nimel.

Ehk peaksime kaaluma seadusemuudatust, mis annaks inimestele nädalavahetusele langevate pühade eest vaba päeva. Ühe võimaliku variandina võiks vaba päeva anda pühade järgselt nagu seda tehakse paljudes teistes Euroopa riikides. Inimeste jaoks on väga oluline pühad koos perega veeta ning puhtalt inimlikust seisukohast on ääretult kurvastav, et paljud peavad hakkama pühade ajal päevaks või kaheks koju sõitma ning juba esmaspäeval uut töönädalat alustama. Peaksime rohkem oma peresid väärtustama ning vaba aja võimaldamine oleks igati mõistlik, sest puhanud ja õnnelik töötaja on igale asutusele suur väärtus.

Paraku langeb tänavune jaanipäev samuti nädalavahetusele, seega ootab meid ees sarnane stsenaarium, kus inimesed ei saa peale riigipüha hinge tõmmata, vaid võtavad esmaspäeva hommikul varavalges suuna tööle. Arvan, et kõigile teeks head meelt, kui peale jaanipäeva nädalavahetust oleks kasvõi üks vaba päev.