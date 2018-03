Hipifilmi muusika ootab plaadile pressimist

"Nagu filmist selgub, polnud meie noored oma Lääne eakaaslastest sugugi kehvemad rock’n’rolli tegijad. Aga muusika salvestamine oli juba iseenesest tõeline ime. Nüüd aga on vajame teie abi ja toetust, et auhinnatud Eesti filmi muusika väärikalt vinüülplaadile pressida ja seda pöörast muusikalist pärandit laia maailmaga jagada," kirjeldab Toomistu annetuskeskonnas hooandja.ee, mille abil loodabki leida kaasrahastajaid, et filmimuusikaga vinüülplaadid valmis saada. Tiraaž on 500 eksemplari.