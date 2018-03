Talutare müügikioski müüja Kadi Pedo kinnitas, et müüki mõjutavad muidugi kõik päevad, mil inimesed raha saavad, kuid päris müügita päeva pole temal küll olnud ühtegi. „Ka külmaga tahavad inimesed süüa ja kes harjunud talutoiduga, see käib ikka turult ka läbi,” lausus ta. Ostetakse nii kartulit kui selle kõrvale sobivaid hoidiseidki ning iga ilmaga minev kaup on ka mesi ja kanamunad.

Pedoga päris sama meelt polnud Türi valla Jõeääre talutoodetega kauplev peremees Urmas Laks. „Suht mõttetu on siin istuda, ega inimesed osta suurt midagi, ajavad vaid oma sente taga, kuid mina hinda ka enam allapoole lasta ei saa,” tõreles ta. Ta teab, et paljud eelistavad selle mõne kilo kartulit osta suurest kaubandusketist, kus võibki hinna poolest ju odavam olla. Kui toidu puhul on ainult hind tähtis, siis polegi Laksi sõnutsi muud teha. „Keedupeet ja hapukapsavedelik läheb veel hästi müügiks. Paari peet pole ju mõtet kodus ise keeta, kuid vitamiinirikas hapukapsavedelik on nüüd juba meilgi otsakorral," lisas ta selgitusena.