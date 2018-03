Kohalpeal viibinud Türi valla avalike suhete juht Merle Rüütel kiitis korraldajad, kes olid ette valmistanud sõitjatelt parajalt oskusi nõudva raja. „Paistis, et rada oli sõitjatele päris keeruline läbida, sest kiirused ei läinud üldse nii suureks, et peaks kartma kellegi rajalt väljasõitmisi. Pealtvaatajana võis nii ju tundudagi, et veidi isegi igav vaadata, kuid samas hea turvaline ju kõigile,“ lausus ta.