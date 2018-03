Töö- ja karjäärimess kolib tänavu uude kohta

Esimene Järvamaa töömess toimus 2015. aasta 24. aprillil maakonnakeskuses Paides ja töötukassa Järva osakonna juhataja Eha Tasang sõnas tookord, et aprillis just seetõttu, et vanarahvaski valis just kevaditi uut töökohta. Mõttele kinnitust sai Tasang kümmekonnalt ümarlauale kogunenud tööandjalt. Kõik nägid toona ka töömessi kohana just maakonnakeskust Paidet, kus tutvustada end koolinoortele, kel tasub tulla uurima edasiõppimiseks erialasid, et saaks kodumaakonda tagasi tööle tulla.