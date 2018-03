Iga kuu esimesel reedel koguneb Säreveres veidi üle kümne neljaliikmelist võistkonda üle Järvamaa, et vastata tuntud mälumänguri Alar Särgava koostatud küsimustele. „Kui me isegi vastuseid ei tea, targemaks saame ikka,“ sõnas osaleja Monika Tankler. „Meie näiteks soovime iga kord saada kümme punkti. Kõik ülejäänu on boonus ja vahet pole, et esikolmiku võistkonnad saavad punke üle kolme korra rohkem,“ lisas ta naerusuiselt.