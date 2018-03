Vastne Eesti eurolaulja esineb Paides

Paide muusika-ja teatrimaja müügitöö korraldaja Maive Premet ütles, et kuigi vahetult pärast Elina võitu ehk pühapäeval kassast neljapäevasele kontserdile pileteid ei ostetud, näitab veebimüük seda, et kontsert, kus Elina Nechayeva vene romansse laulab, on päris populaarne ning vabu kohti enam väga palju pole. Ta usub, et piletiostjate seas on ka neid, kes soovivadki Eesti Laulu võitjat oma silmaga näha ja kuulda.