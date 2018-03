Lauljad lähevad Jõgevale võistu laulma

Reedel algav ja pühapäevani vältav XXII üleriigiline koolinoorte vokaalansamblite ja VII üleriigiline noorte vokaalansamblite konkurss on mõeldud koolinoorte ansamblitele ja noorteansamblitele, kus võistledakse viies vanusegrupis: IV-V, VI-VII, VIII-IX ja X-XII klass ja noored kuni 26. eluaastani.

Pärastlõunal on X – XII klasside ansamblite arvestuses võistlustules Türi põhikooli segaansambel Kvartetike (juh Tiiu Schüts).

Žürii hindab esinejate puhul esinemiskultuuri, kunstilist taset, intonatsiooni ja sisulist väärtust. Tähtis on ka jõukohane repertuaar ja laulu sobivus vanusegrupile. Hindab žürii, kuhu kuuluvad vabariigis tuntud muusikategelased. Igas vanusegrupis antakse välja laureaaditiitel parimale ansambli liigile. Vastava taseme puudumise korral on žüriil õigus jätta auhind välja andmata. Lisaks kuulutatakse välja mitmeid eripreemiaid. Kõigi osalejate hulgast valitakse välja üks üldvõitja. Kontserdid toimuvad Jõgeva gümnaasiumis ja on tasuta.