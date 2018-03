Kasutut kraami ära andes saab koole kiusamisvabaks muuta

Uuskasutuskeskuse kauplustesse saab annetada asju, mis on muutunud üleliigseks, kuid mis on jätkuvalt veel kasutuskõlbulikud, puhtad ja terved. Läbi kaupluste leiavad asjad uue õnneliku omaniku, saadud tulu kasutatakse selleks, et uuskasutust veelgi enam propageerida. Samuti toetatakse sihtasutust Kiusamisvaba kool. Viimased kolm aastat ongi MTÜ Uuskasutus toetanud projekti kokku 50 000 euroga ning aidanud seeläbi Eesti koole kiusamisvabaks muuta.