Raskelt haige lapse teraapiatund võib maksta isegi 40 eurot

Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku parandamine. Arendavaid teraapiaid vajavate laste profiil on äärmiselt erinev – käitumishäirest sügava liikumispuudeni. Tihtilugu vajavad liitpuudega lapsed mitut erinevat teraapiat.

Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas. Seega on viimastel aastatel aidanud Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldanud nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust ka kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita. Viimaste aastate jooksul on fond toetanud erinevate arendavate teraapiate võimaldamisel 32 last. Hetkel toetab Lastefond 21 last, kelle teraapiakulud on fondi poolt kaetud toetuslepingutega enam kui 60 000 euro ulatuses ühes aastas.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on arendavate teraapiate toetamise sooviga fondi poole rohkem pöörduma hakatud just viimastel aastatel, kui informatsioon Lastefondi toetusvõimalusest on erivajadustega lapsi kasvatavate perede seas levima hakanud. “Oma roll on kindlasti ka lapsevanemate teadlikkuse kasvus,” nendib ta. Ilves lisas, et teraapiate ühe korra maksumus on nii kõrge, et paljud vanemad ei ole saanud seda varem oma lapsele lubada.

Ilvese sõnul sõltuvad erinevate teraapiate hinnad teenusepakkujast ning asukohast. Lisaks kaasrahastavad ka mitmed kohalikud omavalitsused aastas omalt poolt väikese summaga raskelt haigetele lastele vajalikku arendus- ja taastusravi. Tavapärane ühe muusikateraapia tunni hind on 30-40 eurot kord, ühe ratsutamisteraapia seansi hind 25-30 eurot, tegevusteraapia ühe tunni hind 35-40 eurot ning füsioteraapia hind basseinis või saalis 20 eurot kord. “Erinevate teraapiate puhul märkab muutust ja arengut aga regulaarse ja järjepideva töö tulemusena, mis võib võtta aega mitu kuud või isegi aastaid,” nentis Ilves.

Arendavaid teraapiaid vajavate laste ja nende perede aitamisele on Lastefond pühendanud käesoleva aasta põhikampaania Üleannetus, mille eesmärk on koguda annetusi erinevate teraapiate võimaldamiseks 35 lapsele kolmeks aastaks. Kampaania tipneb 10. märtsil üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi 15 Eesti maakonna suurimates kaubanduskeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada, meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserte nautida.

Lastefondi toetusjuht täpsustab, et hetkel toetab fond arendavate teraapiate võimaldamisega 21 last, kuid üks kampaania taustaeesmärk on üles leida ka need Eesti lapsed, kes arendavaid teraapiaid vajaksid, kuid kelle peredele käib see üle jõu ning kes ei ole veel Lastefondini jõudnud.

Kõikidel headel inimestel on võimalik anda oma panus arendavaid teraapiaid vajavate laste toetuseks Lastefondi põhikampaania Üleannetus veebilehel www.üleannetus.ee.