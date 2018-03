Järvamaa kodu-uurimiskonverents ootab osalema

ÜLESKUTSE

Järvamaa õpetajad ja koolijuhid, Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on järjepidevalt toimunud 41 aastat, 2018. aastal toimuv konverents on juba 42. 1975. aastal toimus Harjumaal esimene kodu-uurimiskonverents. 1976. aastal lisandusid kodu-uurijate perre Järvamaa, Läänemaa ja Põlvamaa. Teadaolevalt korraldavad maakonna noorte kodu-uurimiskonverentse veel ka Pärnumaa ja Võrumaa, kuid ainsana vabariigis ei ole Järvamaal konverentside korraldamise traditsioon kordagi katkenud. Seda eelkõige tänu maakonna haridusasutuste aktiivsele osavõtule ja huvile. Olge varmad oma tublisid õpilasi konkursile esitama.

Lisainfo: Ründo Mülts ryndom99@gmail.com, 56682165