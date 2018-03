Viiendik lastud huntidest põdes kärntõbe

Eestil oli enne marutaudivaktsiini külvamise alustamist teada, et väikekiskjate - rebaste ja kährikute - arvukus hakkab jõuliselt kasvama ja mida see kõik kaasa tuua võib, ütles Männil BNS-ile. Ta lisas, et marutaudi kaotamise kavandamisse ei kaasatud paraku keskkonnateemadega tegelevaid organisatsioone ja spetsialiste ning tagajärg on nüüd käes.