Teadliku raseduse koolitusel jagatakse ka praktilisi harjutusi

Vestlusringi eestvedaja on Türilt pärit Kirjutaja Getter, kodanikunimega Getter Lukjanov, kelle sõnutsi algab lapsevanema teekond juba rasedusest ja kuna vastutus on kahe eest, siis peab naine mõtlema laiemalt ja targemalt. “Teadlik rasedus hõlmab endas palju erinevaid teemasid, näiteks toitumist, elustiili, ravimeid, mõtlemist ja liikumist. Koolitusel puudutame kõiki neid teemasid,” lubas ta.

Kogu koolituse kontseptsiooni ja sisu pani Getter kokku oma raseduse ajal, mil nägi kõrvalt teisi rasedaid ja nende küsimusi-probleeme-takistusi. “Märkasin, kui palju on küsimusi, muresid ja kehvasid valikuid lihtsalt seetõttu, et naised ei ole teadlikud, mida üks või teine ravim, toiduaine või mõttemuster võib nii nendele kui kõhubeebile teha,” ütles ta. Nii on koolituses palju omast kogemusest, loetust ja ka koolitustel kuuldud infot. “Kuna koostasin ka rasedamärkmikku, siis olen kogu raseduse perioodi päris põhjalikult läbi uurinud ja soovin seda paljudega jagada,” kinnitas ta.