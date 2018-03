Tarbjale oodatakse jäärajasõiduhuvilisi

«Praegu eelmise nädalal neljapäeva lõunase seisuga – toim) on mul suuline kinnitus, et BTR Racingul on jääraja rajamiseks luba olemas. Tänusõnad Paide linnale, reedel tegime avalduse ja paari päevaga tuli jaatav vastus,» ütles ta eelmisel nädala. «Küsite miks? Aga seetõttu, et Tarbja järvele annab teha pikema ja kiirema raja. Jäägi on seal ideaalses korras.»

See, mis paar päeva tagasi oli alles plaan, on tänaseks hetkeks saanud tõsiasjaks. Tarbja tehisjärvel on avatud 4kilomeetrine jäärada ning sel saab 10 eurot maksva rajapääsme alusel sõita neljapäevast reedeni kella 15st 18ni ja laupäeval-pühapäeval kella 13st 17ni.

Ja see pole Tarbjalt mitte ainus uudis. Sel pühapäeval ootab seal kõikidele huvilistele ees ajavõtuga treeningpäev. Ettevõtmise üks korraldaja Gert Kull ütles, et huvilisi ootavad nad end kirja panema pühapäeva hommikul kl 8st. Esimese auto start on kl 10 ja 11 vahel.

Tarbja raja pikkuseks on 4 km ning Gert Kull iseloomustas seda kiire ja huvitavana. Ka leebemaks muutunud talveolud Kull ei heidutanud.

Tarbja raja pikkuseks on 4 km ning Gert Kull iseloomustas seda kiire ja huvitavana. Ka leebemaks muutunud talveolud Kull ei heidutanud. „Jää paksuseks on Tarbjal oma pool meetrit , ei juhtu ka soojema ilmaga selle jääga midagi,“ oli ta kindel.

Esimesed sõidud said huvilised Tarbjal teha juba eelmisel nädalavahetusel. Gert Kull teadis öelda, et ainuüksi pühapäeval jagus sõitma oma 25 autot.

Pühapäeval saavad Tarbja jäärajal piikidega sõita ainult turvapuuriga autod. Lisainfot saab: Priit tel 5032024 või Gert tel 5584665. Lisainfo!