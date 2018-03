Looduskaitse selts kutsub valima Eesti rahvusmaastikke

Arutelus osalemiseks on kaks võimalust: kas Facebooki-lehe „Valime Eestile rahvusmaastikud“ kaudu või kirjutades e-posti aadressil rahvusmaastik@gmail.com. Igaühel on võimalus esitada toimkonnale ettepanek "Minu maastik".

Ettepaneku tegemiseks olemasolevasse nimekirja tuleb nimetada ala asukoht ning kirjeldada pakutava maastiku loodus- ja kultuuriväärtusi, võimalusel lisada ka mõni foto. Samuti tuleks lisada oma kontakt, et toimkond saaks vajadusel ettepaneku tegijaga ühendust võtta.

Eesti rahvusmaastike valimise mõtte algatas Jaan Eilart 25 aastat tagasi. Rahvusmaastikud on Eesti lugu, täis sümboleid ja tähendusi. Need on Eesti esindusalad, mis kogumina annavad hea ja ülevaatliku pildi Eestist, meie loodusest ja kultuurist, edastas looduskaitse selts.