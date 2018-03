Väätsa Põhikool teeb märtsi lõpus stardi kosmosesse

Väätsa Põhikooli Kosmoseprogramm on oma tegemistega jõudnud täpselt sinnamaale, et käes on aeg kuus kuud tõsiseid sepitsusi huvilisteni tuua. Ei ole oluline kas oled noor või vana, sind oodatakse märtsi lõpus kosmosepäevale, sest tegevust jagub kõigile.