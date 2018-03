Pildistamishuvilised järvakad veedavad laupäeva Haapsalus

Järvamaa inimesi on laupäevaste perepäevadega seotud teisigi. Kodust kaugel tegutsevad näiteks Paide Huvikeskuse fotokunsti ringis käivad inimesed, kes pildistavad üleannetuse perepäeva Läänemaal- Haapsalus.

Fotoringi juhendaja Andrus Kopliste ütles, et Haapsallu lähevad nad viiekesi ning sealse korraldusteami kutsel. „Tegemist heategevusüritusega ja minu poolt vaadates on see õpilastele hea praktiline väljund,“ lisas ta juurde.