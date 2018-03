Paraadile-paraadile, tule lumememmede ehitamise paraadile

Lumememmede ehitamise maailmarekord püstitati Michiganis 2018. aastal, kus ühe tunni jooksul ehitati 2228 lumememme. "Me püüame ehitada vähemalt ühe lumememme rohkem, kuid ei sea ehitamisele ajalist raamistikku, kiirustama ei pea, alustada võib ka hiljem," selgitas lumememmemeister Lauri Läänemets.

Suure lumega aastal 1966, on ehitatud Eestis ligi 8 meetri kõrgune lumememm, millest on säilinud foto ja mida võib pidada suurimaks Eestis ehitatud lumememmeks. Sobiva ilma korral püütakse Väätsal vähemalt sama kõrge lumememm ehitada. Lumememme ehitamise eelduseks on reede ööl vajaminevad miinuskraadid.