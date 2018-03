Paide aasta noor elab ise oma elu huvitavaks

Johanna Tuisk (19) ütles, et tegutseja on ta olnud maast madalast. «Pärast seda, kui mind aasta noore tiitliga tunnustati, kohtas mu ema tänaval minu kunagist lasteaiaõpetajat. Õpetaja kiitis mind ja meenutas oma ammuseid sõnu, et sellest tüdrukust saab asja,» rääkis ta.

Tuisk möönis, et kõiges kaasalöömine on tal lihtsalt loomuses. «Osalt seepärast, et mul endal oleks põnev ja huvitav. Teisalt rabelen aga paljude teiste noorte heaks, et neil oleks võimalusi oma vaba aega sisustada,» lausus ta ja lisas, et tal on kurb mõelda nendest noortest, kes lähevad pärast kooli koju ja mitte midagi ei tee.