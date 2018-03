Halvima tööandja edetabelit troonivad kaubandusketid

Uuseni hinnangul kinnitab halvima tööandja küsitlus kogu uuringu järeldusi, mille järgi peavad töötajad töötingimusi ja head tööõhkkonda juba pea sama oluliseks, kui tööandja palgataset. „See on väga tõsine sõnum Eesti keskastme- ja tippjuhtidele,“ rõhutas Uusen. „Inimeste juhtimine ja motiveerimine muutub iga aastaga üha olulisemaks ja vastutusrikkamaks, see pole töö, millega igaüks hakkama saaks. Inimeste kohtlemine mõjutab aga ettevõtete majandustulemusi üha otsesemalt.“

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul eristuvad nad konkurentidest eelkõige selle poolest, et kuigi kasum on tähtis, ei ole see eesmärk omaette, vaid vahend teiste eesmärkide saavutamiseks. „Coop on loodud eesmärgiga hoida ja arendada elu Eestimaa erinevates piirkondades. Meie kollektiiv koosneb kohalikest kogukondadest üle Eesti, me teame ja tunneme oma inimesi ning inimlikud väärtused on juba ühistute loomisest alates esikohal olnud,“ lisas Vihand.