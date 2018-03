Päästjate uued autod pidasid külmale ja rohketele väljakutsetele eeskujulikult vastu

Võrreldes keskmise talveperioodi nädalaga suurenes väljakutsete arv enam kui kaks korda. Uued, eelmisel aastal Päästeametile hangitud autod ei ole seisma jäänud ega tõrkunud. Varasematel talvedel on olnud vanemate päästesõidukitega tehnilisi probleeme ning Päästeametil tuli teha autodele ümberehitustöid, et masinad külmakindlaks muuta.

Kokku tehti ligi 2000 kodunõustamist, enamasti külastati kodusid õhtusel ajal. Kodusid, kus oli olukord äärmiselt tuleohtlik, tuvastati 260. Suuremad puudused olid seotud küttekollete ja elektrisüsteemidega. Oli kodusid, kus küttekolle või elektrisüsteem ise ehitatud, seinakontaktid olid juba kuumad, pikendusjuhtmed sulasid, soojamüürist kukkusid kivid välja või oli ahjul uks puudu. Käidi näiteks majapidamises, kus elas invaliidsuspuudega inimene, aga puudus elekter, ning elamu oli kütmata. Oli ka kodu, kus kogu maja keskküttesüsteem oli lõhki külmunud. Elanikud olid sunnitud kütma elektriliste kütteseadmetega. See aga tekitas ohtliku olukorra. Köögis oli temperatuur 6 kraadi, hoones elas 2 täiskasvanut ja 5 alaealist last.

Kodudest, kus olukord vajab kiiresti sekkumist, anti teada ka kohalikele omavalitsustele, et võimalusel kaasata need Päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks“, mida rahastab 1,5 miljoni euroga Siseministeerium.

Kuigi suitsuandur on kohustuslik juba enam kui kaheksa aastat, on ikka veel inimesi, kes ei ole suitsuandurit paigaldanud. Lisaks on sagenenud olukorrad, kus andur on liiga vana ja vajab väljavahetamist. Suitsuandur paigaldati seekordse aktsiooni käigus rohkem kui 230 kodus.